In Jena geht die Polizei dem Verdacht eines Gleitschirm-Sprungs von einem Baukran nach. Nach Angaben der Jenaer Polizei hat am Sonntagmorgen gegen 3:15 Uhr ein Zeuge den Notruf gewählt und berichtet, ein Unbekannter sei auf einen Baukran am Inselplatz geklettert. Weiter habe der Anrufer gesagt, der Kletterer habe einen Gleitschirm dabeigehabt, um damit von dem Kran zu springen.