Auf MDR-Anfrage erklärte die Polizei Jena, dass sich in der zweiten Februarwoche dieses Jahres ähnliche Vorfälle ereignet haben: "Zum einen bezahlte ein männlicher Täter Waren in einem Discounter in der Karl-Marx-Allee in Jena mit einem 200-Euro-Falsifikat. Am Dienstag beging ein ebenfalls männlicher Täter auf diese Weise einen Tankbetrug. Im letzten Fall gibt es Hinweise, da das Kennzeichen des Fahrzeuges bekannt ist. Einen namentlichen Tatverdächtigen indes gibt es nicht."