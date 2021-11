Die Fans des FC Carl Zeiss Jena haben zum Sammeln von Weihnachtsgeschenken für bedürftige Kinder aufgerufen. Ab Montag können die Päckchen abgegeben werden. Wie die Initiative "FCC-Fans helfen" mitteilte, wird vom 22. November bis zum 10. Dezember in Jena gesammelt.

Geschenke können, nach Altersgruppen und Geschlecht sortiert, sowohl im Fanhaus im Stadion als auch in der Sparkassen-Arena und am Markt im "Orange Jungle"-Store abgegeben werden. Erbeten sind Spielzeug, Hygieneartikel, Kleidung, Schul- und Bastelmaterial sowie Leckereien. Die Verteilung der Geschenke erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Tafeln. Es ist bereits die zweite Sammlung der Fußballanhänger. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Initiative mehr als 1.700 Pakete zusammen.