Tor für U15-Nationalmannschaft erzielt

Ihr Talent blieb auch bei den Nachwuchskoordinatoren des DFB nicht unbemerkt. So kam es, dass sie vergangenes Jahr zum Training der Jugend-Nationalmannschaft eingeladen wurde und überzeugen konnte. Im Dezember gab sie ihr Länderspieldebüt mit der U15-Nationalmannschaft. Im Spiel gegen Belgien agierte sie auf der Außenbahn und schoss ihr erstes Tor.

"Das war das Schönste, was ich je gefühlt habe, diesen Stolz im Trikot der Nationalmannschaft", sagt Sträßer. Diesen Sommer hofft sie auf weitere Erfahrungen im Trikot der Nationalmannschaft.

Vater und Großvater machten Karriere im Fußball

Das Talent ist ihr vielleicht in die Wiege gelegt worden. Vater Carsten Sträßer spielte einst selbst für den FC Carl Zeiss Jena und beim Chemnitzer FC in der Regionalliga. Heute ist er Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena in der Oberliga.

Opa Ralf Sträßer, spielte von 1976 bis 1984 bei Dynamo Dresden in der DDR-Oberliga und lief für die Nationalmannschaft auf. Seine Karriere beendete er beim FC Carl Zeiss Jena. Bis sie die Karriere ihres Vaters oder Großvaters erreicht, ist es für Felicia Sträßer noch ein weiter Weg. Trotz der ersten Erfolge muss sie weiter an sich arbeiten.

Neben Training die Schule im Blick behalten

Ihre Trainer weiß sie dabei an ihrer Seite. "In diesem Alter ist das Wesentliche, dass sich die Spielerinnen und Spieler nicht verletzen, nur dann können wir an ihrem Talent arbeiten", sagt Reinhardt. Körperliche Voraussetzungen müssten beachtet werden, damit der Traum von der Profikarriere nicht vorzeitig platzt.

"Da ist uns die Talent-Förderung und Entwicklung wichtiger als der reine Ergebnissport. Es sind heranwachsende Jugendliche, da steht die Ausbildung im Vordergrund", sagt Reinhardt. Die schulische Ausbildung sei ebenso wichtig wie das Training. Denn nur eine Handvoll ausgewählter Talente erreiche die ganz große Bühne und könne auch finanziell davon leben.