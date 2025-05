Was ist Fernwärme? Unter Fernwärme versteht man die Versorgung von Gebäuden mit Raumwärme und häufig auch Warmwasser. Beides wird durch überwiegend erdverlegte, gedämmte Rohrleitungen direkt in die angeschlossenen Wohngebäude geleitet. Fernwärme-Kunden brauchen daher zu Hause keine eigene Heizungsanlage, sondern lediglich eine Übergabestation. Fernwärme wird in der Regel in Heizkraftwerken hergestellt. Genutzt werden verschiedene Energieträger wie fossile Brennstoffe (Öl, Erdgas), Biomasse, Müll oder industrielle Abwärme und zunehmend auch erneuerbare Energiequellen.



Quelle: Verbraucherzentrale