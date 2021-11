Warmwasser und Heizung Fernwärme wird in Jena-Nord unterbrochen - Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Am kommenden Dienstag müssen zahlreiche Anwohner in Jena-Nord ohne warmes Wasser und ohne Heizung auskommen. Grund dafür ist eine Reparatur an der Fernwärmeleitung, an der sich im Februar ein Leck aufgetan hatte. Damals waren wegen der Havarie Tausende Menschen bei winterlichen Temperaturen ohne Wärmeversorgung.