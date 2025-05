Kameradschaft und Krisen

In der Wachabteilung herrscht kameradschaftlicher Respekt. Hier verbringen die Besatzungen ihre 24-Stunden-Schichten, wenn sie nicht im Einsatz sind. Ein Rückzugsort, immer auch ein bisschen privat, oft wird zusammen gekocht. Auch Sven Kraft macht am Morgen im Speisesaal Pause. Er kennt Hertig schon lange: "Ich bin zur Feuerwehr gekommen, und da war er danach gleich mein Wachführer. Ich konnte ihn mitbegleiten, also den ganzen Weg vom Wachführer nach oben. Das war immer ein angenehmes Zusammenarbeiten." – "Wir haben so manche Schlacht zusammen geschlagen und manches Glas zusammen geleert", pflichtet Hertig bei.

Eine dieser "Schlachten" war der Einsturz des Roten Turms im Jahr 1995. Tagelang suchten Hertig und seine Kameraden unter den Trümmern nach vier verschütteten Bauarbeitern. Am Ende wurden sie alle tot geborgen – darunter auch ein 15-jähriger Lehrling. "Wir wollten ihn finden, um Gewissheit zu haben", erinnert sich Hertig. "Das war Marco, nach dem wir gegraben haben."

Solche Einsätze hinterlassen Spuren – auch wenn Hertig sie nicht offen zeigt. "Ich glaube, ich habe einfach eine harte Schale", sagt er. "Ich habe noch nie schlecht geschlafen wegen eines Einsatzes, aber wir reden hier im Team – das hilft." Dass es heute psychosoziale Unterstützung für Kolleginnen und Kollegen gibt, begrüßt er ausdrücklich.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Leben für die Feuerwehr – trotz anderer Pläne

Eigentlich wollte er zur See fahren. Doch die DDR verwehrte ihm das Seefahrtsbuch – also blieb er. Ein verstorbener Freund überzeugte ihn damals, zur Feuerwehr zu kommen. "Das habe ich nie bereut", sagt Hertig. Eine Kapitänsmütze im Regal hinter dem Schreibtisch erinnert an diesen alten Traum – ein Abschiedsgeschenk der Kollegen. Und vielleicht auch ein Symbol dafür, dass sich Berufung manchmal unerwartet zeigt.

Er war nie ein Mann der großen Worte, aber einer der klaren Ansagen. Führung bedeutete für ihn immer auch Vorbild sein – in ruhigen Zeiten wie in Extremsituationen. Dabei blieb er stets bescheiden. "Ich war nie der mit dem Schlauch ganz vorn – das waren andere. Ich war der, der das Ganze zusammenhält."

Ich war nie der mit dem Schlauch ganz vorn – das waren andere. Ich war der, der das Ganze zusammenhält. Ralf Hertig I Fachdienstleiter Feuerwehr der Stadt Jena

Abschied, aber kein Stillstand

Hertigs Nachfolger ist Nick Ludwig, selbst von Jugend an bei der Feuerwehr. Und Hertig? Der bleibt nicht lange stillsitzen. In seinem Heimatort Wogau ist er weiter aktiv – in der Freiwilligen Feuerwehr. Noch vor wenigen Tagen war er dort bei einem Brand im Einsatz. Mit seiner Erfahrung will er dort weiterhin helfen, ausbilden, unterstützen. "Man kann vieles hinter sich lassen – aber nicht die Verantwortung für andere."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein leiser Abgang – aber ein bleibender Eindruck