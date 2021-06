Jena und Saalfeld sind nun wieder stärker an den Zugfernverkehr und damit an die Metropolen Hamburg, Berlin und München angebunden. Seit der Nacht zu Freitag fährt Flixtrain an vier Tagen die Woche zwischen Hamburg und München - und macht in Thüringen Halt in Jena und Saalfeld. Der Flixtrain in der Nacht zum Freitag auf der Fahrt nach München auf dem Bahnhof Jena-Paradies. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Zeitige Verbindung für Reisende, die auf Flugzeug und Fähre umsteigen wollen

Die neue Fernverbindung ist vor allem etwas für Nachtaktive oder Reisende, die in den Metropolen am Morgen oder Vormittag auf Flugzeug oder Fähre umsteigen wollen: Wer nach München will, kann in Jena Paradies 00:56 Uhr bzw. in Saalfeld 01:36 Uhr zusteigen und ist kurz vor 06:00 Uhr dort. Nach Hamburg können Reisende in Saalfeld 04:22 Uhr und in Jena Paradies 04:55 Uhr zusteigen. Berlin erreicht diese Flixtrain-Verbindung je nach Bahnhof gegen 08:00 Uhr und Hamburg Hauptbahnhof schließlich zwei Stunden später. Für Hartgesottene wäre sogar Jena - Berlin an einem Tag denkbar.

Seit Dezember 2015 keine ICEs im Takt mehr durch das Saaletal

Jena und Saalfeld hatten 2015 durch die ICE-Neubaustrecke Halle/Leipzig - Erfurt die meisten Fernverkehrshalte eingebüßt: Die ICE-Züge der Deutschen Bahn fahren seitdem über diese Schnellstrecke statt durch das Saaletal zwischen Berlin und München. Seitdem sind aber wieder einige Fernverkehrszüge dazugekommen. So hält der nächtliche Intercity Wien-Ostsee in am sehr frühen Morgen in Jena, morgens fährt ein ICE von Jena über Leipzig und Berlin an die Ostsee oder nach Hamburg.

Jenas Oberbürgermeister Nitzsche begrüßt Flixtrain im Paradies

Um die neue Fernverkehrsanbindung für Jena zu würdigen, war Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) in der Nacht zu Freitag während der Jungfernfahrt des Flixtrain zum Paradiesbahnhof gekommen. Gut fünf Minuten Halt reichten für kleine Geschenke an Zugbegleiter und Lokführer, die Fahrgäste im gut gefüllten Zug haben davon wenig Notiz genommen. In Saalfeld hatte der Bundestagsabgeordnete Reginald Hanke (FDP) die Einfahrt des ersten Flixtrain am Bahnsteig erwartet. Mit drei weiteren Fahrgästen ist der grüne Fernzug pünktlich 1:34 Uhr weiter in Richtung Bamberg gefahren. Jena freut sich über den Ausbau der Fernverkehrsanbindung: Oberbürgermeister Thomas Nitzsche begrüßt den ersten Flixtrain-Zug auf seiner Jungfernfahrt im Paradiesbahnhof. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Neue Fahrgäste - auch durch günstige Preise

Die neue Verbindung ist die zweite Flixtrain-Linie durch Thüringen. Seit Ende 2019 führt eine Flixtrain-Linie von Stuttgart über Eisenach und Gotha nach Berlin.