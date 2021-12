Nach islamfeindlichen Flugblattaktionen in Jena hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Beamten am Dienstagabend mitteilten, handelt es sich um einen 49 Jahre alten Mann. Er habe die Taten bereits eingeräumt. Zwei Wohnungen des Mannes in Jena und Berlin wurden durchsucht.