In München war damals Live-Premiere, als Abwechslung zum Bundesfreiwilligendienst, den sie in Bayern leistete. In einem Buchladen-Café wagte sich Luise Wonneberger ans Mikrofon - und verspürte Lust auf mehr. Es folgten Auftritte in Niedersachsen, Leipzig, Magedeburg, Weimar, Erfurt und Ulm, auf kleineren und größeren Festivals, bei offenen Bühnen, bei Geburtstagen und Hochzeiten.

So verwundert es nicht, dass Former Child auch beim Musikwettbewerb "Local Heroes" auf offene Ohren stieß. Beim Thüringer Landesfinale holte Luise den Gesamtsieg. Es folgte die Produktion der Show fürs Bundesfinale, die am 11. Dezember ausgestrahlt wird - parallel in zehn Bundesländern, an Orten, die Bands und Musiker mit ausgesucht haben und an denen sie im Anschluss ein Konzert geben. "Für die Aufzeichnung der Show waren alle Teilnehmer auf Schloss Hundisburg in Sachsen-Anhalt", sagt Luise, die es gar nicht gewohnt war, so viele andere Musikerinnen und Musiker um sich herum zu haben.