In Jena gibt es jetzt eine rote Bank. Die Sitzbank neben dem Platanenhaus an der Unterlauengasse wurde am Freitagvormittag durch Oberbürgermeister Thomas Nitzsche und Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Haupt eingeweiht. Anlass ist der Internationale Frauentag am Samstag.

Bildrechte: Stadtverwaltung Jena