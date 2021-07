Was ist Quantenkommunikation? Quanten gelten als die kleinsten und nicht mehr teilbaren Einheiten, die physikalische Wechselwirkungen hervorrufen. Photonen, die kleinsten Teilchen des Lichts, zählen auch zu den Quanten. In der Quantenwelt gelten eigene physikalische Gesetze, die unserem Alltagswissen zum Teil widersprechen und bis heute nicht komplett verstanden sind.



Dank ihrer besonderen Eigenschaften können diese Licht- und Energiebausteine von Forscherinnen und Forschern vielfältig genutzt werden. Die in Jena entwickelte verschränkte Photonenquelle ist im Grunde ein Erzeuger für sichere Schlüssel für Kommunikation. Vor der Datenübertragung zwischen Sender und Empfänger werden zwei Lichtquanten zunächst so erzeugt, dass sie miteinander verbunden sind. Danach werden diese winzigen Lichtteilchen getrennt voneinander auf die Reise geschickt.



Über eine Messung von Photonen auf beiden Seiten kann man anschließend feststellen, ob ein ausgetauschter Schlüssel geheim und damit sicher ist. Nur nachweislich sicheres Schlüsselmaterial kann so für die Kommunikation genutzt werden. Der Clou: Datensicherheit wird damit physisch messbar.