In Jena haben am Dienstagnachmittag rund 100 Studierende der Friedrich-Schiller-Universität für eine bessere praktische Ausbildung an Kliniken demonstriert. Die zukünftigen Medizinerinnen und Mediziner forderten eine höhere Aufwandsentschädigung während des praktischen Jahres, angelehnt an den Bafög-Höchstsatz. Außerdem wollen sie durchsetzen, dass sie im Krankheitsfall oder während der Prüfungsvorbereitung keinen Urlaub mehr nehmen müssen.