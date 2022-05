Am Mittwoch (11. Mai) startet das inzwischen 16. Fulldome-Festival im Jenaer Zeiss-Planetarium. Beim wohl größten Festival seiner Art werden außergewöhnliche 360-Grad-Filme gezeigt. Dazu spielen bekannte Künstler wie Martin Kohlstedt oder Dr. Motte.

Bis Sonntag erwarten die Gäste dutzende Produktionen aus aller Welt, die in der Kuppel des Planetariums zu sehen sind. Bei der Janus-Verleihung, einer der renommiertesten Auszeichnungen für 360-Grad-Filme, treten die Beiträge an. Die Verleihung wird am Sonnabend ab 18.30 Uhr verliehen und auch im Internet übertragen.