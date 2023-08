Die Stadiontore öffnen um 11 Uhr. Die Tageskassen bleiben geschlossen, weil das Spiel ausverkauft ist. Ausnahme sind die ebenfalls ab 11 Uhr geöffneten Abholkassen am Osteingang an der Stadtrodaer Straße und am Westeingang an der Saaleseite. Eine Anreise ohne Ticket ist laut Verein zwecklos.