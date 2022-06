Immobilien Trotz Protest: Jenaer Stadtrat beschließt Garagen-Abriss

In Jena sollen mehr als 200 Garagen abgerissen werden. An ihrer Stelle sollen "Klimaoasen" entstehen. Am Mittwochabend hat der Stadtrat einem entsprechenden Vorhaben zugestimmt - trotz eines Protests der Garagennutzer.