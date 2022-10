Die Feuerwehr gibt am Donnerstag nach einem in ganz Jena wahrgenommenen Gasgeruch Entwarnung. Am Vormittag sei aus dem Gewerbegebiet in Jena-Göschwitz von Anrainern eine erste Meldung über Gasgeruch gekommen, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Dann meldeten sich immer mehr Menschen.