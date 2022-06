Der Technologiekonzern Jenoptik will das Deutsche Optische Museum (D.O.M.) in Jena jährlich mit einer Summe von 100.000 Euro unterstützen. Den Fördervertrag haben Jenoptik-Chef Stefan Traeger und der Gründungsdirektor des D.O.M., Timo Mappes, am Freitagnachmittag unterzeichnet.