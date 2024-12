Bildrechte: imago/Bild13

Gleichstellungsbeauftragte Opfer von Sexualstraftaten können in Thüringen nun Beweise vertraulich sichern lassen

Hauptinhalt

09. Dezember 2024, 17:21 Uhr

Opfer von Sexualstraftaten oder häuslicher Gewalt können sich in Thüringen nun am Universitätsklinikum Jena kostenfrei und vertraulich auf Tatspuren untersuchen lassen. So sollen sie die Möglichkeit haben, ermögliche ihnen in Ruhe überlegen zu können, ob sie Strafanzeige stellen wollen.