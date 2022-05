Ein Gleitschirm-Flieger ist in Jena von einem Baukran in der Innenstadt aus gestartet. Wie die Polizei mitteilte, war der Unbekannte am frühen Sonntagmorgen offenbar auf den Kran an einer Baustelle am Inselplatz geklettert. Anschließend flog er mit seinem Gleitschirm über das Stadtzentrum.