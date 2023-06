In Jena hat es am Mittwoch gleich zwei größere Havarien gegeben. So mussten unter anderem wegen einer defekten Gasleitung Bewohner eines Seniorenheimes und die Kinder des Kindergartens "Fröbelhaus" kurzzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Bei Bauarbeiten in Jena-Ost war eine Gas-Leitung beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die kaputte Stelle zunächst provisorisch verschlossen werden. Bis die Arbeiten komplett beendet sind, bleibt die Gasversorgung in dem Gebiet unterbrochen. Betroffen sind derzeit fünf Gebäude. Die Stadt rechnet damit, dass die Reparatur noch am Nachmittag beendet ist.

Ein Wasserrohrbruch behindert in Jena unter anderem den Busverkehr. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Wasserrohrbruch in Jena: 21 Häuser ohne Wasser

Außerdem gab es einen Wasserrohrbruch in der Friedrich-Engels-Straße. Die Straße ist derzeit für den Verkehr voll gesperrt. Insgesamt 21 Mehrfamilienhäuser zwischen Kernbergstraße und Am Kochersgraben sind derzeit ohne Wasser. Zwei Wasserwagen wurden in der Friedrich-Engels-Straße bereitgestellt.

Die Busse der Linie 16 ins Ziegenhainer Tal beziehungsweise Richtung Mühltal/Cospeda/Isserstedt starten und enden im Stadtzentrum. Noch ist unklar, warum es zu dem Wasserrohrbruch kam. Die Suche läuft auf Hochtouren. Die Stadt geht davon aus, dass sich die Reparatur bis zum Abend hinziehen wird.

Gasleck auch in Gräfentonna

Auch bei Bauarbeiten in Gräfentonna (Landkreis Gotha) ist am Mittwoch Gas ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach ersten Erkenntnissen eine Gasleitung in der Kirchstraße beschädigt. Die Anwohner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen, ein Sammelplatz ist für sie eingerichtet.

Der Verkehr im Bereich Kirchstraße/Fallstraße ist eingeschränkt. Der Bereich soll laut Polizei weiträumig umgangen werden. Auch offenes Feuer sollte im Umkreis vermieden werden.

