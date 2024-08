Neben Erfurt und Jena in Thüringen gibt es deutschlandweit 148 weitere Orte in allen Bundesländern, die die DUH aufgefordert hatte, SUVs aus den Innenstädten zu verbannen. Vorbild für die Aktion ist Paris. Ab 1. September sollen die Parkgebühren in der Innenstadt auf 18 Euro pro Stunde steigen, in den Außenbezirken auf zwölf Euro. Frei nach der Maßgabe: Je größer das Auto, desto teurer das Parken.