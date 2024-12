Laut Gerlitz stehen im nächsten Jahr geplanten Einnahmen von 445 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 468 Millionen Euro gegenüber. Für die Differenz seien unter anderem Mehrausgaben im Bereich Soziales und Gesundheit verantwortlich, die sich auf 141 Millionen Euro summieren.

Auch die Personalkosten sind demnach gestiegen, zumal es 35 Stellen mehr in der Kernverwaltung gibt. Laut Gerlitz gibt es damit 1.275 Angestellte. Zuwachs in ähnlicher Höhe gebe es auch in den städtischen Eigenbetrieben.