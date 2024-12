So soll die Gewerbesteuer bei 450 Prozent bleiben, die Grundsteuer B von 495 auf 400 Prozent gesenkt werden - und auf die Grundsteuer A, die für land- und forstwirtschaftliche Betriebe erhoben wird, will die Stadt ganz verzichten. Wie Gerlitz sagte, ist der Aufwand dafür sehr groß und steht in keinem Verhältnis zu den Einnahmen. In der Stadt sind 1.275 Beschäftigte angestellt