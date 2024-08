Jena Haushalte ohne Warmwasser - 30 Straßen betroffen

Wegen Arbeiten am Fernwärmenetz müssen am Mittwoch die Anwohner in Jena-Nord und im Damenviertel auf Warmwasser und Heizung verzichten. Wie die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mitteilten, muss im Bereich Dornburger Straße eine undichte Armatur ausgetauscht werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas