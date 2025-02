Nach der ersten Analyse diese Woche soll im Sommer eine zweite folgen. In Cospeda, in der Ringwiese, in Lobeda Ost und im Tümplingviertel werden dazu zufällig ausgewählte Hausmülltonnen in ein separates Sammelfahrzeug geleert wird. Vorher schauen die Müllabholer in die Tonnen und wiegen sie.