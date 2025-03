In Hebammenkreißsälen betreuen die Geburtshelferinnen eigenverantwortlich gesunde Schwangere vor, während und nach der Entbindung. Ärzte werden nur bei Komplikationen zur Unterstützung herangezogen. Nach Angaben des Hebammenlandesverbandes gibt es in Thüringen bislang zusätzlich zur normalen Geburtshilfe an vier Kliniken Hebammenkreißsäle. Neben Saalfeld und Jena sind das die Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt und das Helios-Klinikum Erfurt. Im Klinikum Weimar ist nach Angaben einer Sprecherin ein Hebammenkreißsaal geplant.