Der 94-seitige Plan wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, darunter das Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (ThINK), sowie durch Workshops und Bürgerbeteiligung entwickelt. Insgesamt umfasst er 35 Maßnahmen, die in vier zentrale Handlungsfelder unterteilt sind: Hitzeprävention , Risikokommunikation, Akutmaßnahmen und Monitoring der Wirksamkeit.

Ein zentraler Bestandteil des Plans sind bauliche Veränderungen und eine stärkere Begrünung der Stadt. So sollen im Stadtzentrum mehr "grüne Oasen" entstehen, etwa durch zusätzliche Bäume und Pflanzen. "Wir wollen gerne stärker entsiegeln und mehr Bäume pflanzen. Wir wollen aber auch kühle Orte schaffen und bekannter machen, also auch sagen: Liebe Leute, in die Bibliothek, das Rathaus oder in Kirchen könnt ihr auch reingehen, um euch abzukühlen", sagt die Klimadezernentin.