Nach zwei Wochen beenden die Studentinnen und Studenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena die Besetzung des Hörsaals 1 in der Carl-Zeiß-Straße. Wie ein Sprecher der Studenteninitiative für den Erhalt der Geschlechtergeschichte am Mittwoch mitteilte, wird der größte Hörsaal der Universität am Donnerstag wieder freigegeben.