An der Tafel in Jena soll am Donnerstag noch einmal ohne Termin geimpft werden. Thüringenweit finden in den kommenden Wochen immer wieder außergewöhnliche Impfangebote statt. So soll etwa bei Heimspielen von Carl Zeiss Jena geimpft werden oder bei anderen Veranstaltungen. Auch das Sonneberger Bratwurst-Impfen, bei dem frisch Geimpfte eine Bratwurst erhalten, soll am 27. August wieder stattfinden.