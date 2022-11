Nach anhaltender Kritik aus Politik und Gewerkschaften will die Stadt Jena nun doch keine Bußgeldbescheide wegen fehlender Corona-Impfnachweise an Beschäftigte des Gesundheitswesens verschicken. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, stellt sie die Verfahren ein. Von der Landesregierung erwarte sie aber, dass diese bei den laufenden Bußgeldverfahren ein einheitliches Handeln der Verwaltung in ganz Thüringen sicherstellt.

Seit dem 15. März gilt für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege eine Pflicht zur Corona-Impfung. Diese soll nun zum Jahresende auslaufen. (Symbolbild: Corona-Impfung) Bildrechte: IMAGO / Belga