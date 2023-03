Auch im Unterricht selbst funktioniert die Inklusion in einigen Fächern besser und in anderen schlechter. "In Sport, Kunst und Musik hat es funktioniert. Da war Luca eben mittendrin zwischen den Kindern. Der Rest war fast ausschließlich Frontalunterricht." Luca saß dann an einem Tisch in der hintersten Bankreihe mit seiner Schulbegleiterin, die mit ihm andere Aufgaben löste. Einige Stunden in der Woche kam eine sonderpädagogische Fachkraft oder eine Sonderpädagogin an die Schule. Mit ihnen ging Luca außerhalb des Klassenraums den Lernstoff durch.