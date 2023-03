Zehn verschiedene Unterschriften - eine Klassenfahrt

Doch die drei Jahre fordern Thein. Überall stößt sie auf Hindernisse. Für eine Klassenfahrt muss sie von zehn verschiedenen Personen und Ämtern Unterschriften einbringen, damit ihr Sohn eine Betreuung bekommt und mitdarf. Hinzu kommen weitere Anträge, die jedes Jahr wieder aufs Neue gestellt werden müssen, wie der Antrag auf einen Schulbegleiter: "Ich habe zu denen gesagt, das Down-Syndrom geht doch nicht weg. Geben Sie ihn mir doch wenigstens für die Grundschulzeit." Claudia Thein und ihr Sohn Luca mussten schon einige Hürden meistern, gerade wenn es um die Schule ging. Bildrechte: Claudia Thein

Auch im Unterricht selbst funktioniert die Inklusion in einigen Fächern besser und in anderen schlechter. "In Sport, Kunst und Musik hat es funktioniert. Da war Luca eben mittendrin zwischen den Kindern. Der Rest war fast ausschließlich Frontalunterricht." Luca saß dann an einem Tisch in der hintersten Bankreihe mit seiner Schulbegleiterin, die mit ihm getrennte Aufgaben löste. Einige Stunden in der Woche kam eine sonderpädagogische Fachkraft oder eine Sonderpädagogin an die Schule. Mit ihnen ging Luca außerhalb des Klassenraums den Lernstoff durch.

Bürokratie bremst Inklusion

Es ist besonders die Bürokratie, von der sich Eltern von Kindern mit Trisomie 21 wünschen würden, dass sie einfacher wird. Oft wissen die Eltern gar nicht, wohin sie sich wenden müssen, welche Ansprüche sie haben und welche Anträge benötigt werden. Thein sagt: "Wenn man ein Kind mit Handicap hat, das an eine staatliche Schule geht – wo es regulär hingehört- geht nichts automatisch. Andere melden ihr Kind an der weiterführenden Schule an und dort geht es bis zum Abschluss hin. Bei uns ist das nicht so". Es sind Fahrdienste, die nicht genehmigt werden, weil das Kind an eine andere Schule geht, als an die Nächstgelegene und von den Behörden vorgeschlagene, oder die fehlende Hort- und Ferienbetreuung.

Eltern von Kindern mit Down-Syndrom, die nicht an Förderschulen sind, müssen in den Ferien planen, wo und wie ihre Kinder betreut werden. Nicht immer gibt es von den Schulen Ferienangebote. Oft müssen die Familien dann Urlaub nehmen, damit ihre Kinder eine Aufsicht haben. Wenn Ferienangebote vorhanden sind, muss trotzdem um die Betreuung gekämpft werden. Konstantins Mutter, Christina Schumann (53), sieht das als Diskriminierung. Während andere Kinder einfach in die Ferienbetreuung gehen können, muss sie für jeden Ferientag einen eigenen Antrag stellen. "Wir müssen praktisch unser gesamtes Vermögen offenlegen und werden herangezogen, um die Begleitung mitzufinanzieren… Das ist eine große Diskriminierung gegenüber den anderen Kindern, die einfach kommen und gehen können."

Claudia Thein zieht eine Bilanz über die Schulinklusion: "In Südthüringen kenne ich aktuell kein Kind mit Down-Syndrom, das integrativ an einer staatlichen Schule lernt. Das ist doch erschreckend." Sie selbst hat mit anderen Eltern eine Selbsthilfegruppe gegründet, um sich mit anderen Familien über ihre Erfahrungen auszutauschen. Nach drei Jahren zieht Lucas Schulbegleiterin um. Thein beschließt daraufhin, Luca von der Regelschule herunterzunehmen. Noch einmal die bisher bestrittenen Kämpfe von vorne zu fechten, dazu fehlte ihr die Kraft. "Warum müssen die, die es eh schon schwer haben, weil ihnen zum Beispiel das Lernen schwerfällt, warum muss es ihnen durch die ganzen Amtsbestimmungen noch schwerer gemacht werden?", fragt sie.

Trotzdem würde sie alles noch einmal genauso machen. Luca wird heute noch von seinen ehemaligen Klassenkameraden begrüßt. "Das bestärkt mich so sehr, alles richtig gemacht zu haben. Das prägte die Sozialkompentenz aller Beteiligten." Sie ist davon überzeugt, dass Luca nicht diese soziale Einbindung hätte, wenn er schon ab der ersten Klasse in einer Förderschule separiert wurden wäre.

