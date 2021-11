Der Jenaer Intensivmediziner Michael Bauer hat vor bleibenden Narben im Gesundheitswesen gewarnt. Bauer sagte dem MDR, das System laufe seit eineinhalb Jahren an der Belastungsgrenze . Die Erschöpfung der Mitarbeiter mache sich bemerkbar beim Krankenstand und in reduzierten Arbeitszeiten. Das was jetzt passiere, werde noch nach der Pandemie deutlich spürbar sein.

Michael Bauer leitet die Klinik für Intensivmedizin am Uniklinikum Jena. Dort seien am Mittag zwei schwerstkranke Patienten aus Südthüringen und dem Saale-Orla-Kreis eingeliefert worden, weil die Kliniken vor Ort überlastet sind. Derzeit würden erste Verlegungen von Patienten aus Thüringen in andere Bundesländer vorbereitet. "Wir laufen sehenden Auges in eine Überlastungssituation", sagte Bauer. Seit Wochen schon würden planbare Operationen sogar bei großen Tumoren oder Herzerkrankungen verschoben.