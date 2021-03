Gegen die Angst Psychologin hilft Patienten und Angehörigen auf Covid-19-Intensivstation

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

In gut einem Monat soll am Corona-Gedenktag an die Opfer der Covid-19-Pandemie erinnert werden. Fast 75.000 Menschen sind in Deutschland bislang an dem Virus gestorben - in Thüringen sind es inzwischen fast 3.200. Etwa drei Prozent der bestätigten Fälle überleben die Krankheit nicht. Wer mit heftigen Atemproblemen auf die Intensivstation kommt, hat zumeist Todesangst. So beschreibt es Dr. Teresa Deffner. Sie ist Psychologin auf der Corona-Intensivstation der Uniklinik Jena.