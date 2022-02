Aber was wären Superhelden ohne ihre Sidekicks, ihre Unterstützer. So wie Batman ohne Robin und Alfred nur halb so stark wäre, so brauchen die schwer erkrankten Kinder in Jena ihre Eltern. Und nicht zu vergessen: die Krankenpflegerinnen und -pfleger. Auch an diese so wichtigen Begleiter in der Not ist gedacht. Die Eltern werden mit selbstgebastelten Medaillen ausgezeichnet. Für das unermüdliche Pflegepersonal gibt es große Schärpen mit der Aufschrift "Heldenhelfer".