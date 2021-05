Wiechen geht, wie er sagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Konkrete Pläne für die Zeit nach seiner Auszeit hat er noch nicht. Jetzt will er erstmal nachholen, was er in den letzten Jahren vernachlässigte, will mehr Sport treiben, Saxophon spielen und endlich den Saale-Radweg komplett befahren. Größere Reisen plant er nicht. In seinem Managerleben sei er genug unterwegs gewesen. In Jena will er sich spätestens zum 30. Jubiläum von Intershop im nächsten Jahr wieder sehen lassen. Der bisherige Vize- und Marketing-Chef Markus Klahn hat nun das Intershop-Steuer übernommen.