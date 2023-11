Ich bin während meines Studiums dazu gekommen, weil wir zum Glück eine gute Kooperation mit einem Partner zur politischen Bildung hatten. Sein eines Feld war die politische Bildung, das andere die Jungenarbeit. Und so habe ich mehr über dieses Feld erfahren können. Es hat sich herausgestellt, dass er sogenannte Jungenwochenenden angeboten hat und da bin ich so reingerutscht und hab die mitorganisiert.

Um es sehr knapp zu machen ist es doch wichtig zu sehen, dass Menschen alle sehr individuell sind, egal wie alt oder welchen Geschlechts. Und dass es im Umgang doch sehr genau auf die Beziehung ankommt und wie man in der Lage ist, denjenigen zu sehen, so wie er ist oder wie er sein will. Und das man ihn manchmal auch darin mal befördert, Dinge auszuprobieren, die vielleicht ungewöhnlich sind. Einfach, um mal aus seiner Komfortzone zu kommen. Andererseits sollte man das aber auch gut im Blick behalten, so nach dem Motto: Das bist du oder das bist du nicht und das passt gut zu dir oder das passt nicht gut zu dir und das dann auch so zu akzeptieren.