Dann, kurz nach ihrer Ankunft im syrischen Rakka, der damaligen IS-Hochburg, soll sich Kristin noch einmal bei ihrer Mutter in Erfurt gemeldet haben. So habe sie ihr mitgeteilt, dass sie in einem "Haus der Frauen" lebe und dort Koran-Unterricht bekomme, heißt es in internen Akten, die MDR THÜRINGEN vorliegen. Was ab dann in dem Lager von Rakka passierte, wird nun Gegenstand in dem Prozess am OLG Jena werden. Sieben Verhandlungstage sind bisher angesetzt.