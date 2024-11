Eine Idee, auf die man schon eher hätte kommen können, aber: "Es ist am Ende ein Kostenfaktor – und Erdgas und viele fossile Energieträger waren in den letzten Jahrzehnten einfach unglaublich günstig", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Sack. Bisher sei Versorgungssicherheit nie ein Thema gewesen, weil Energie immer verfügbar gewesen sei. Deshalb sei das nie in Frage gestellt worden.