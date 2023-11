Am Totensonntag bleibt der Markt geschlossen. Ab nächster Woche gibt es auch einen historischen Weihnachtsmarkt mit Handwerkern, Gauklern und Mittelaltermusik am Pulverturm.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes war um eine Woche vorverlegt worden, weil in diesem Jahr der vierte Adventssonntag und der Heiligabend am 24. Dezember zusammenfallen. Normalerweise beginnt die Thüringer Weihnachtsmarktsaison erst nach dem Totensonntag, der ein sogenannter stiller Tag ist. An stillen Tagen sind Volksfeste, öffentliche Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen untersagt.