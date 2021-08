Wie das Unternehmen mitteilte, wuchs der Umsatz im zweiten Quartal um knapp 30 Prozent. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 34 Millionen Euro - nach nur elf Millionen Euro im Vorjahr. Grund für die Entwicklung seien die steigende Zahl an Aufträgen aus der Halbleiterindustrie sowie mehr Absatz von Lasern und Anlagen in der Automobilindustrie.

Vorstandschef Stefan Traeger sprach von einem extrem guten Halbjahr insbesondere für das Optik-Geschäft. Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten 389 Millionen Euro Umsatz zusammengekommen – ein Plus von rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 37,7 Millionen Euro – fast viermal so viel wie vor einem Jahr. Für das Gesamtjahr 2021 stellt der Jenoptik-Vorstand einen Umsatzanstieg auf 880 bis 900 Millionen Euro in Aussicht.