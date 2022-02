Der Auftragseingang legte auf mehr als eine Milliarde Euro zu. Die Umsatzzahl 895 Millionen Euro berücksichtigt auch das Geschäft der Sparte Vincorion mit der Wehrtechnik und weiteren Produkten, deren Verkauf an einen Finanzinvestor Jenoptik Ende November bekanntgegeben hatte. Ohne Vincorion legte der Jenoptik-Umsatz sogar um 22 Prozent auf 750 Millionen Euro zu. Der Verkauf von Vincorion soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden.

Jenoptik wird aktuell umstrukturiert. Die Konzernspitze will das Unternehmen zu einem reinen Photonik-Anbieter entwickeln - also zu einem Spezialisten für die Anwendung des Lichts. Aufgrund gut gefüllter Auftragsbücher werden auch in diesem Jahr weitere Zuwächse vor allem im Halbleiterbereich erwartet.