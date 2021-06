Aufgrund steigender Nachfrage aus der Halbleiterindustrie will der Technologiekonzern Jenoptik seine Fertigungskapazitäten ausbauen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen in Dresden ein hochmodernes Reinraumgebäude und ein Bürokomplex entstehen. Dresden sei in Deutschland ein wichtiger Standort der Halbleiterindustrie, an dem viele globale Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Branche präsent seien, heißt es zur Begründung.