Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid auf einer Kartbahn in Jena am Samstag bei dem mehr als 30 Menschen vergiftet wurden, bleibt die Halle vorerst geschlossen. Das Amt für Arbeitsschutz müsse in den kommenden Tagen die Ursache für die ungewöhnlich hohe Belastung finden, sagte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes am Sonntag der Deutschen Presse Agentur.