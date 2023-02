Candida albicans kommt bei vielen Menschen in der normalen Flora von Haut, auf Schleimhäuten von Mund und Rachen sowie an den äußeren Geschlechtsorganen vor. In geringer Zahl bereiten die Hefepilze keine Probleme. Vermehren sie sich jedoch übermäßig, können sie zu Entzündungsreaktionen und Infektionen führen.



Im Genitalbereich können sie etwa zu Hautentzündungen, der sogenannten genitalen Soor, führen. Aber auch Entzündungen am Mund, im Windelbereich, in Körperfalten sowie zwischen Zehen in Fingern lösen die Hefepilze aus. Selten können sich die Pilze über die Blutgefäße auch im ganzen Körper ausbreiten und eine lebensgefährliche Blutvergiftung auslösen. Davon sind jedoch vor allem Personen mit einer stark beeinträchtigten Immunabwehr betroffen.