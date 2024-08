Thüringen zählt nach Einschätzung des Klimarates zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen in Deutschland. Dieser führte im Freistaat bisher zu einer Temperaturerhöhung von 1,7 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau (Quelle: Kompetenzzentrum Klima, am Thüringer Landesamt für Umwelt), heißt es in einer Erklärung des Klimarates.