Patienten am Uniklinikum Jena müssen sich am Montag auf längere Wartezeiten und abgesagte Termine einstellen. Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund hat erneut Ärztinnen und Ärzte an bundesweit 23 Universitätskliniken zum Warnstreik aufgerufen - darunter auch in Jena. Seit dem Morgen läuft der Streik vor dem Haupteingang der Klinik.