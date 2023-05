Nach der Bombendrohung am Uni-Klinikum Jena ermittelt die Polizei in zwei Richtungen. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, suchen die Ermittler zum einen nach einem Mann, der den Drohbrief einer vermeintlichen Ärztin übergeben haben soll. Aber auch die Frau selbst ist in den Fokus gerückt. Sie konnte bislang nicht aufgefunden werden.