Gegen mutmaßliche Mitglieder und einen Unterstützer der Eisenacher Neonazi-Kampfsportgruppe "Knockout 51" wird es einen weiteren Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Jena geben. Der Bundesgerichtshof ließ eine entsprechende Beschwerde der Bundesanwaltschaft zu.

Zuvor hatte das OLG das Verfahren an die Staatsschutzkammer des Landgerichts Gera verwiesen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass der Senat in Jena in "Knockout 51" zwar eine kriminelle, nicht aber eine terroristische Vereinigung sieht. Dagegen hatte die Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof Beschwerde eingelegt und nun Recht bekommen.